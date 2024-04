Kreće nova potraga za čudovištem iz Loch Nessa, lovci mole NASA-u za pomoć

Centar Loch Ness pozvao je svemirsku agenciju da pomogne u novom lovu na legendarno stvorenje. Prošle godine jedna od najvećih potraga za jezerom Loch Ness u gorju završila je hidrofonom koji je uhvatio glasne podvodne zvukove i nekoliko potencijalnih viđenja, piše Sky News.

Najnovija potraga održat će se na 90. godišnjicu ekspedicije Sir Edwarda Mountaina od 30. svibnja do 2. lipnja. Od te prve ekspedicije 1934., Watchers of the Monster, u službenom registru čudovišta iz Loch Nessa zabilježeno je više od 1156 viđenja.

Aimee Todd iz centra Loch Ness rekla je: 'Nadamo se da će nam lovci na Nessie diljem svijeta pomoći da dođemo do ljudi u NASA-i'. Nadamo se da ćemo do njih doći putem društvenih medija i da će nam njihovo stručno vodstvo pomoći u neprestanoj potrazi za odgovorima. Otišli smo na britanska sveučilišta. Nadamo se da bi stručnjaci iz NASA-e mogli imati neku naprednu tehnologiju snimanja za skeniranje jezera. Morali bismo sjesti i razgovarati s njima o tome kako to dovesti ovdje.'

Volonteri će tijekom nove potrage imati zadatak promatranja površine, tražeći tragove u vodi. Bit će upućeni na što trebaju paziti i kako bilježiti nalaze. Oni koji ne mogu osobno krenuti u potragu mogu se uključiti putem kamera na web stranici Visit Inverness Loch Ness.

Održat će se i projekcija filma Loch Ness: They Created A Monster - dokumentarca koji istražuje pomamu lova na čudovišta u 1970-im i 1980-im godinama - uz posebna pitanja i odgovore s redateljem Johnom MacLavertyjem. Održat će se i debata uživo s istraživačem Alanom McKennom iz Loch Ness Explorationa, zajedno s iskazima svjedoka.