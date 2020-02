Korado Korlević poručio gimnazijalcima: 'Doba digitalne revolucije je iza nas. Prilagodite se jer dolazi vrijeme kaosa'

Astronom Korado Korlević održao je predavanje riječkim gimnazijalcima, a ono što im je rekao zaslužuje da se pažljivo pročita i dobro rasmisli o tome

'Informatičko doba digitalne revolucije je iza nas. Trajalo je kratko, najkraće je to razdoblje u povijesti, ali napravilo je niz dramatičnih preokreta. Prapovijest civilizacije trajala je 90 tisuća godina, poljoprivredno doba deset tisuća, industrijsko u najboljem smislu dvjesto godina, a informatičko svega 25. Ali, umjesto da uđemo u neko novo doba razvoja, mi smo ušli u slijepo crijevo civilizacije ', rekao je astronom Korado Korlević učenicima riječke gimnazije Andrije Mohorovičića, okupljenima u višnjanskoj staroj zvjezdarnici, piše Novi list .

Nalazimo se na putu kaosa , smatra višnjanski astronom. Da on to ne bi bio, postoje ključanice koje se moraju otključati kako bi se dobilo odgovore na pitanja koja smo skloni mistificirati jer na njih nemamo odgovora.

'Nedavno je umjetna inteligencija porazila japanskog prvaka u gou', otkrio je Korlević govoreći o stalnom i nezaustavljivom razvoju umjetne inteligencije. S ljudskim mozgom to ni izbliza nije slučaj. 'Mi ljudi imamo količinski mnogo mozga, no on je strašno kaotičan, nepovezan, pa i nefunkcionalan', kaže Korlević. 'Kad pogledate koliko mali mozak ima papagaj, a po mnogim funkcijama je jednak djetetu od tri godine, jasno je koliko mi imamo čudan i nedovoljno iskorišteni sustav. Ne bih se čudio da u dogledno vrijeme nadzor nad ljudima preuzme ono što danas poznajemo kao internet, umjetnu inteligenciju.'

Uostalom, podsjetio je višnjanski astronom, danas se provode eksperimenti u kojima se ljude direktno spaja na internet, bez korištenja posrednika, pametnih telefona. Internet može ugraditi u unutrašnjost lubanje, ugradnjom u dijelove unutarnjeg uha, dok se vanjski se senzor povezuje putem bluetootha i to je to: imate internet direktno u glavi!

Korlević se u predavanju dotaknuo i ratova te oružja za masovno uništavanje.