Premda Microsoft već dugo vremena otvoreno reklamira novi Xbox, Sony je i dalje prilično tajnovit oko pete 'plejke'. Upravo zato smo sakupili sve dostupne informacije o novom PlayStationu i stavili ih na jedno mjesto

Datum izlaska

Pitanje koje svatko postavlja je kada će konzola izaći. Sony, kao što to obično ide, ne govori previše, no potvrđuje da ćemo peti PlayStation u dućane dobiti krajem 2020. Kompanija nije izbacila više detalja osim činjenice da očekivani datum izlaska konzola (studeni) ovaj put ne ulazi u obzir. Prednarudžbe neće početi prije nego što Sony objavi konkretnu cijenu, no kao što to obično ide, neki veći distributeri već omogućavaju predbilježbe.

Cijena

Sony nije objavio cijenu nove konzole, no tvrdi da će PS5 biti 'privlačan igračima'. 'Vjerujem da ćemo ga izbaciti s predloženom cijenom koja će se dopasti gejmerima, s obzirom na količinu značajki koje pruža' komentirao je Mark Cerny, glavni arhitekt PlayStationa 4 koji trenutno radi na njegovom nasljedniku.

Naravno, ovo nam ne jamči apsolutno ništa osim potencijalne dobre volje kreatora konzole, no nadamo se da je kompanija ponešto naučila od astronomske cijene PlayStationa 3. Ako ništa drugo, Sony je vjerojatno opazio kada je Microsoft izbacio sto dolara skuplju konzolu od PS4 i onda joj postupno snižavao cijenu dok ju kupci konačno nisu počeli kupovati.

Hoće li PS5 pokretati igre za PS4?

Cerny je također potvrdio da će PS5 podržavati igre za PS4, što će vjerojatno obradovati dio kupaca. Problem je što se dolaskom 'petice' možemo oprostiti s idejom podrške za konzole ranijih generacija.

Što se konkretne liste igrivih naslova tiče, Cerny naglašava da će PS5 pokretati stotinjak najpopularnijih igara za PS4. Također je naglasio da kompatibilnost sa starijim naslovima treba funkcinorati i na hardverskoj razini. 'Umjesto da u konzolu stavljamo dva odvojena čipseta, što je jako skupo, stavili smo jedan koji može procesirati starije i novije igre.' Predsjednik Sony Interactive Entertainmenta Jim Ryan također je CNET-u objasnio da će kompatibilnost sa prošlom generacijom biti iznimno važna kako bi igračima omogućila besprijekornu tranziciju. 'Pričali mi o kompatibilnosti sa starijim konzolama ili mogućnošću igranja iste igre na dvije generacije hardvera, igračima ne smijemo dati izbor 'uzmi ili ostavi'. Popularne igre će se moći igrati na obje generacije uređaja'.

Što se samih igara tiče, PS4 naslovi će se pokretati još brže nego što to rade na trenutnoj generaciji, dijelom zbog tvrdog diska koji odlazi u povijest te kojeg zamjenjuje zapanjujuće brzi SSD. Usporedbe radi, PS5 može standardnu mapu iz Spider-Mana prožvakati za kraće od jedne sekunde u usporedbi s PlayStationom 4 Pro kojemu treba oko 15 sekundi.

Tehničke specifikacije

Sony je bio prilično otvoren oko tehničkih detalja nove konzole. PS5 će koristiti AMD-ov čip koji koristi procesor treće generacije Ryzena. Imat će osam jezgri i Zen 2 mikročip od 7 nanometara. Konzola će također podržavati 8K rezolucije, u slučaju da ste nedavno kupili nov televizor i nemate se s čime hvaliti gostima. Što se grafike tiče, konzolu će pokretati nvoa verzija Radeonovog Navija. Grafički čip će podržavati ray-racing, dinamičko osvjetljenje kojim je Nvidija nedavno pokušala prodati novu generaciju super-skupih grafičkih kartica za PC. Konačno, konzola će koristiti trodimenzionalni zvuk.

SSD koji smo malo prije spomenuli također igra veliku ulogu, ubrzavši učitavanje igara, povećavši maksimalni broj predmeta na ekranu i ubrzavši kretnje kamere u virtualnim svjetovima. Za kraj, PS5 neće ići stazom koju je utabao Xbox One S koji nema optičku jedinicu. Konzola će imati optički čitač koji će osigurati da nastavite koristiti fizičke kopije vaših omiljenih igara. Jedini novitet je njihov kapacitet - diskovi za PS5 imat će kapacitet od 100 GB, a konzola će podržavati i 4K Blu-Rayjeve.

Konačno, tu je i podrška za vaše super brze monitore: konzola će moći raditi u 4K na 120 Hz.

Za sve koji žele konkretne brojke, tu je službena lista tehničkih specifikacija novog PlayStationa:

CPU: 8x Zen 2 jezgre na 3.5GHz (modularna frekvencija)

GPU:10.28 TFLOPs, 36 CU na 2.23GHz (modularna frekvencija)

GPU Arhitektura: Custom RDNA 2

Memorija/Sučelje: 16GB GDDR6/256-bit

Memory Bandwidth: 448GB/s

Unutarnja pohrana podataka: Modificirani SSD kapaciteta 825GB

Proširiva zapremnina: NVMe SSD Slot

Vanjska zapremnina: podržava USB HDD

Optika: 4K UHD Blu-ray

Kontroler

Sony je nedavno predstavio viziju svojeg PlayStationa 5 objasnivši da je njihov cilj produbiti osjećaj imerzije. PlayStationov novi kontroler će koristiti haptički sustav za vibravciju sličan onome kojeg koriste moderni smartfoni. Premda ga nismo iskusili iz prve ruke, kontroler nove generacije zvuči nam izuzetno zanimljivo. Zbog puno preciznijeg motora za vibraciju koji može reproducirati širi spektar efekata moći ćemo, prmjerice, osjetiti šljunak pod automobilom, kapljice kiše dok se šuljamo tamnicom ili sočniji udar sjekire kad pogodimo neprijatelja.

Druga inovacija kod DualSensea su adaptivni okidači koji su konstruirani kako bi pružali otpor kada ih pritišćemo. Primjerice, osjetit ćemo natezanje luka ili ubrzanje terenskog vozila koje se probija kroz grub teren. Sony je u travnju podijelio još detalja o kontroleru, s naglaskom na punjivu bateriju. Dizajn, kao što vjertojatno znate, je plavo bijeli s naglaskom na konfiguraciju tipki koje sad rade malo drugačije - Share će zamijeniti novi Create, tipka kojom ćemo lakše moći dijeliti sadržaje putem streaming servisa, YouTubea ili društvenih mreža.

Energetska učinkovitost

Inicijativa Playing for the Planet, dio savezništva kojem pripada i sam Sony, cilja učiniti gejming industriju ekološki prihvatljivijom. Tako će nova generacija Sonyjevog gejmerskog hardvera trošiti puno manje struje kada se prebaci u neaktivni mod (sleep).

Unreal Engine 5

Epic Games je 13. svibnja u sklopu Summer Games Festa Geoffa Keighleyja predstavio Unreal Engine 5 u sklopu igrivog demoa kojeg je pokretao PlayStation 5. Ne radi se o demonstraciji videoigre, već predstavljanju tehnoloških dosega PlayStationa 5 uz pomoć nove tehnologije Epic Gamesa. Bez da duljimo, recimo da se radi o ekstremno realističnim vizualima, vrlo glatkoj reprodukciji i mogućnošću direktnog prebacivanja iz filmova u igre. Unreal Engine 5 će od sredine iduće godine pokretati nadograđeni Fortnite.

Sama tehnologija neće biti ograničena na PlayStation 5, no prema riječima direktora Epica Tima Sweenyja, njegov tim je puno više surađivao sa Sonyjem nego s Microsoftom. Uzmite to sa zrnom soli, s obzirom da se ipak radilo o demonstraciji na Sonyjevoj platformi gdje se konkurenciju očigledno nije smjelo prikazivati u predobrom svjetlu.