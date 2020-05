Znanstveni rad konstruktora tvrtke Include Filipa Grubišića Čabe bavi se utjecajem količine dobivene električne energije na pad temperature fotonaponskog panela

Znanstveni časopis Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems objavio je znanstveni rad konstruktora tvrtke Include Filipa Grubišića Čabe na temu Utjecaj količine dobivene električne energije na pad temperature fotonaponskog panela: numerički i eksperimentalni rezultati.

Grubišić Čabo je s timom stručnjaka, između ostalog, demonstrirao međuovisnost između radne temperature fotonaponskog panela i dobivene električne energije.

'Ovaj rad rezultat je interdisciplinarne suradnje započete za vrijeme mog poslijediplomskog studija i nastavljene u Includeu s ciljem što točnijeg modeliranja rada fotonaponskog panela u stvarnim uvjetima.

Kvalitetniji model rada fotonaponskog panela omogućit će daljnje usavršavanje fotonaponske tehnologije, a što će u konačnici dovesti do učinkovitije proizvodnje električne energije iz fotonaponskih sustava.