Ključ za brže testiranje lijekova: Kineski znanstvenici klonirali prvog rezus majmuna

Najpoznatija klonirana životinja, ovca Dolly, stvorena je 1996. No problem s kloniranjem je to što je u slučaju većine sisavaca samo 1 do 3 posto kloniranih potomaka zdravo. A to se pokazalo još težim kod rezus majmuna. Znanstvenici su uspjeli tek prije dvije godine.

Otkrili su da kod neuspješnih pokušaja kloniranja placente, koje fetusu osiguravaju kisik i nutrijente, nisu bile pravilno reprogramirane pa se nisu normalno razvile što su znanstvenici ovaj puta uspjeli riješiti.

Upotrijebili su 113 embrija od kojih je 11 bilo implantirano i dobili su dvije trudnoće i jednog živog potomka. Nazvali su ga 'ReTro' po korištenoj znanstvenoj metodi zamjene trofoblasta. Dr. Falong Lu sa Sveučilišta Kineske akademije znanosti rekao je za BBC News da su 'svi presretni' uspješnim ishodom.

No glasnogovornik britanskog Kraljevskog udruženja za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA) rekao je kako oni smatraju da je patnja životinja pritom veća od potencijalne koristi za ljudske pacijente. 'RSPCA je duboko zabrinut zbog jako velikog broja životinja koje pate u tim eksperimentima i jako niske stope uspješnosti. Primati su inteligentne i osjećajne životinje, ne samo istraživački alati', rekao je.

Rezus majmuni žive u divljini u Aziji – Afganistanu, Indiji, Tajlandu, Vijetnamu i Kini.