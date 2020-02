Kamo će se uputiti nove NASA-ine male misije? Ovo su finalisti

Četiri tima mogla bi dobiti po tri milijuna američkih dolara za istraživanje Venere, Jupiterovog mjeseca Ia i Neptunovog mjeseca Tritona

Četiri tima finalisti su iduće runde u sklopu projekta Discovery američke svemirske agencije NASA-e, klase istraživanja koje se kategorizira kao mala jer njihova vrijednost ne smije nadmašiti 450 milijuna USD. Cilj im je dopuniti NASA-ine misije istraživanja Sunčevog sustava kao što su New Horizons i Solar System Exploration.

Evo o kojim se projektima radi:



VERITAS (kratica za Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) će mapirati površinu Venere i prikupljati podatke o tome zašto se taj planet razvio toliko drukčije nego Zemlja.



DAVINCI+ (kratica za Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus) namjerava proučavati plinove oko Venere i poslati sondu duboko u njenu atmosferu. Cilj je otkriti kako je Venerina atmosfera nastala i je li u nekoj fazi razvoja taj planet imao ocean.



IVO (kratica za The Io Volcano Observer) proučavat će Jupiterov mjesec Io, vulkanski najaktivnije nebesko tijelo u Sunčevom sustavu, ne bi li doznali više o njegovom sastavu.



Trident se planira zaputiti do Neptunovog mjeseca Tritona kako bi mapirao njegovu površinu u potrazi za oceanom na površini.



Među trenutno aktivnim misijama Discovery su Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) i sonda Mars InSight. Dosad su bile promjenjivog uspjeha. LRO kruži oko Mjeseca od 2009. godine i prikuplja dragocjene podatke, ali InSight se našao u problemima nakon što jedna od njegovih sondi nije uspjela obaviti potrebno mjerenje.



Druge dvije misije odabrane su 2017. godine. Lucy će biti lansirana tijekom 2021. kako bi istraživala sedam asteroida, a Psyche 2023. kreće u proučavanje divovskog metalnog asteroida.



U NASA-i bi konačnu odluku o financiraju četiri nova projekta trebali donijeti tijekom iduće godine, piše Verge.