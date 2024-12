Kakvi ćemo postati uz umjetnu inteligenciju? Zapitat ćete se nakon ovih prognoza

Kakvi će ljudi biti nakon nekoliko generacija u svijetu transformiranom umjetnom inteligencijom?

U članku, objavljenom u časopisu The Quarterly Review of Biology, Rob Brooks, profesor evolucije sa Sveučilišta UNSW u Sydneyju (Australija), razmatra brojne načine na koje umjetna inteligencija može promijeniti fizičko, biološko i društveno okruženje te kako to može utjecati na prirodnu selekciju.