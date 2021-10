Kako pronaći iPhone i kad je ugašen? Zapamtite ovo

Nakon što ste instalirali iOS 15, usluga Find My moći će pronaći vaš uređaj čak i ako ga je netko u međuvremenu ugasio

Vodite računa o tome da ćete uz ovu značajku moći pronaći ograničen broj uređaja. Ovo znači da ćete uz Find My i dalje moći naći druge iPhone samo ako su upaljeni. Modeli koji podržavaju pronalaženje i kad su ugašeni su iPhone 11, iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 / iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 / iPhone 13 Mini i konačno iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max.

Dolaskom iOS-a 15, aplikacija Find My postala je korisnija nego ikad. Pomoću nje nakon instalacije najnovije verzije operativnog sustava možete pronaći svoj smartfon čak i ako je ugašen.

Aktivirajte aplikaciju Find My

Ako ste novi vlasnik iPhonea ili nikad niste koristili Find My, evo kako početi - odite u postavke i pritisnite na svoje ime. Nakon toga birajte stavku Find My, potom i Find My iPhone.

Uključite stavku Find My iPhone, kao i opciju Find My Network, koja će omogućiti traženje uređaja čak i kad je isključen. Aktivacijom stavke Send Last Location vaš će telefon poslati svoju zadnju lokaciju i znat ćete gdje se nalazio kad mu je baterija bila pri kraju.