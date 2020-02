Još jedan muljator u Fortniteu: Popularni streamer uhvaćen u varanju tijekom dobrotvornog turnira

Nicholas Amyoony je, prema izvoru, pred kamerama planirao varati tijekom turnira znajući da će zbog svojim potezom zaraditi samo opomenu

Igrački duo na snimci planira namjerno prekršiti pravila kako bi dobio nepoštenu pozicijsku prednost, znajući da će samo proći s upozorenjem. Kao što to ide, ta prednost im je pružila visoki plasman, odnosno šesto mjesto na natjecanju, kao i zaradu od 30.000 funti koju su raspodjelili po različitim humanitarnim skupinama i organizacijama.

Dok je dio korisnika bijesnio na varalice, drugi dio je to nazvao pametnim taktikama. Varanje u Forniteu već neko vrijeme privlači hrpu pažnje - do te mjere da su gledatelji i igrači počeli optuživati Epic zbog dozvoljavanja igračima da varaju tijekom Fortnite svjetskog kupa, natjecanja s iznimno velikodušnim nagradnim fondom, zaključuje The Independent.