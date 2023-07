Joby Aviation slavi: Leteći taksiji jedan su korak bliži stvarnosti

Joby Aviation dobio je odobrenje od FAA (Federalnog autoriteta za zrakoplovstvo) za početak testnih letova svojeg prvog prototipa letećeg taksija, pišu iz kompanije. Riječ je, prenosi Engadget, o velikom koraku prema isporuci električnih vozila s vertikalnim slijetanjem i uzlijetanjem kupcima u 2024. te pokretanju letećeg taksi servisa 2025.

'Zrakoplovi će proći kroz inicijalno testiranje leta prje dostave u vojnu zračnu luku Edwards u Kaliforniji. Tamo ćemo testirati doseg potencijalnih primjena u logistici' pišu iz Jobyja.

Letjelica uzlijeće i slijeće poput helikoptera te nakon toga nakrivi šest rotora u vodoravni položaj te leti poput zrakoplova brzinom do 322 kilometra na sat. Dizajnirana je da uz jedno punjenje prevozi pilota i do četiri putnika na udaljenost do 161 kilometra. Joby također tvrdi da je letjelica tijekom polijetanja i slijetanja do sto puta tiša od konvencionalnih zrakoplova.