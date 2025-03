Jesu li društvene mreže otrov za mlade? 'Adolescencija' je otvorila važna pitanja

Mizoginija na društvenim mrežama

'Mržnja prema ženama je posvuda i diktira način na koji se muškarci ponašaju na internetu', rekla je pripadnica generacije Z u toj anketi na pitanje o mizoginiji na društvenim mrežama. Jedan od mladića pak smatra da problem 'nije toliko dubok' i da je sve to 'smiješno'.

Sukreator serije Jack Thorne pozvao je britansku vladu da zabrani pametne telefone mlađima od 16 godina, a na sličan potez odlučila se Australija, zabranivši društvene mreže za istu dobnu skupinu. Međutim stručnjaci upozoravaju da se zabranom ne dolazi do korijena problema. Trenutno nema podataka koji bi upućivali na to da zabrana društvenih medija za mlađe od 16 godina doista funkcionira.

Najnovija studija, objavljena u časopisu Lancet Regional Health Europe – i prva takve vrste – bavila se utjecajem zabrana pametnih telefona u školama diljem Engleske. Prema rezultatima, one ne utječu na mentalno blagostanje, san ili rezultate u školi. Studija je, doduše, bila ograničena jer je procjenjivala samo zabrane upotrebe mobitela tijekom školskih sati, a ne njihovu potpunu zabranu, kao što su predložile neke zemlje.

Međutim ograničavanje korištenja pametnih telefona do 16. godine također možda neće funkcionirati jer bi moglo biti prekasno za to da se djeca obrazuju o štetnosti društvenih medija, napomenuo je Drew Benvie, osnivač grupe za kampanju na društvenim mrežama Raise, a koji educira djecu o njihovoj štetnosti. Drugi problem, rekao je za Euronews Next, jest da 'djeca uvijek nađu način' da zaobiđu zabrane i roditeljska ograničenja.

'Mislim da zabrana pristupa društvenim mrežama za određenu dobnu skupinu nosi rizike. Bit će to nevjerojatno teško provesti, a čak i ako je moguće, korisnici će pronaći način da to zaobiđu', rekao je, ističući da djeca koriste VPN kako bi zaobišla zabranu TikToka u Sjedinjenim Državama. Smatra i da bi to vjerojatno dovelo do toga da aplikacije za razmjenu poruka zamijene društvene mreže.

Utjecaj toksične muškosti

Najpoznatiji mizogini influencer je Andrew Tate, a on savjete za brzo bogaćenje spaja s mizoginijom, govoreći, između ostalog, 'da je ženama mjesto kod kuće' i da 'žrtve silovanja moraju snositi odgovornost za napade'.

U prošlom mjesecu 57 posto muškaraca generacije Z u Ujedinjenom Kraljevstvu izjavilo je da su gledali sadržaj Elona Muska, američkog predsjednika Donalda Trumpa (55 posto) i Tatea (41 posto), prema izvješću Amnesty Internationala.

'Utjecaj toksične muškosti na mlade dečke i kako to utječe na njihovo ponašanje prema mladim djevojkama - mislim da me to najviše plaši u svemu ovome', rekao je Benvie te dodao da je obrazovanje samo dio rješenja.