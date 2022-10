Jednostavno rješenje za problem koji ugrožava živote i košta milijarde: MedPack će vam pomoći da uzmete lijekove na vrijeme

Finalist natjecanja MedPack kombinira pametnu kutiju i aplikaciju kako bi osigurao pravovremeno uzimanje odgovarajuće doze lijekova za kronične i dugoročne bolesti

Kutija je podijeljena na modularne odjeljke, njih četiri do osam, predviđene za različite vrste lijekova. Svaki odjeljak ima vlastito osvjetljenje koje se uključuje kad je potrebno uzeti lijek koji se nalazi u njoj.

Senzori temperature i vlažnosti prate stanje u kutiji kako bi lijekovi koje sadrži ostali u idealnom stanju. Pametna kutija može funkcionirati i kad nije povezana s internetom, kako biste ju mogli koristiti dok ste, primjerice, u zrakoplovu ili drugdje izvan dosega signala.

U pratećoj aplikaciji moguće je odrediti koji će lijek biti u kojem odjeljku, a možete i omogućiti praćenje uzimanja lijekova članu obitelji, liječniku ili drugoj osobi kojoj vjerujete.

'MedPack je nastao kao odgovor na problem koji smo i sami imali, prolazeći kroz duže razdoblje kada smo trebali istovremeno uzimati veći broj lijekova (recimo, tijekom oporavka od bolesti COVID-19 i tome slično).

Dodatnim istraživanjem navika ljudi u našoj okolini shvatili smo da nismo jedini koji se suočavaju s problemom pridržavanja redovnih terapija.

Kasnije smo kroz istraživanja koja su za nas radile agencije došli do podataka prema kojima zbog neredovitih i nepravilnih terapija svake godine bivaju potrošene stotine milijardi eura na dodatna liječenja', rekao je tportalu glavni izvršni direktor MedPacka Batrić Krvavac.

Prema podacima kojima raspolažu u MedPacku, 40 do 80 posto pacijenata ne uzima lijekove prema rasporedu koji im je prepisao liječnik. To je uzrok između 30 i 50 posto problema u liječenju kroničnih bolesti, kao i do 125 tisuća umrlih godišnje samo u Sjedinjenim Državama.

Godina dana i 50 tisuća eura za razvoj

Krvavac i njegov tim trenutno imaju funkcionalni prototip uređaja i prateću aplikaciju. Osim Krvavca, u njemu su još Anna Kuti, Luka Radonjić i Sreten Maždgalj kao članovi temeljnog tima s iskustvom iz područja dizajna i razvoja softverskih rješenja te marketinga i prodaje.

S radom na razvoju počeli su prije nešto više od godine dana. Od tada su sudjelovali u radu desetak startup akceleratora, koji su im pomogli u dodatnom uobličavanju ideje u konačni proizvod. Uključen je bio i velik broj suradnika koji su pomogli pri razvoju hardvera, dizajna elektronike i tome slično.