Je li ovo iPhone budućnosti? Apple radi na dvije nove tehnologije

Novi bi modeli pametnih telefona iz Applea trebali podržavati geste bez dodira, drugačije od 3D Toucha, a OLED zaslon bit će zakrivljen

Novo izvješće iz Bloomberga upućuje na to da Apple razvija dva nova modela idućeg iPhonea – jedan bi trebao podržavati kontrolu geste bez dodirivanja, a drugog bi trebao krasiti zakrivljeni zaslon. Oba projekta su, kako se navodi, u ranoj fazi istraživanja i razvoja, te će im trebati najmanje dvije godine da ugledaju svjetlo dana.

Do sada su svi Appleovi mobiteli imali ravan LCD zaslon, osim desetke čiji je OLED zaslon blago zakrivljen na dnu ekrana, ali to se i ne vidi golim okom. Špekulacije o potpuno zakrivljenom ekranu znače da će on vjerojatno biti OLED (organic light emitting diode), jer se, za razliku od LCD-a, može zakriviti.