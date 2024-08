U režiji Muska i banaka: Je li ovo bio jedan od najgorih poslovnih poteza ikad?

Svaka banka uključena u dogovor - uključujući Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho i Société Générale - bori se s ovim dugom u svojim knjigama. A naročito uspješni nisu bili ni razgovori o restrukturiranju dogovora.

Pad broja korisnika u EU

Društvena mreža X zabilježila je pad korisnika iz EU-a u protekloj godini, prema brojkama koje je kompanija objavila 17. kolovoza kako bi ispunila svoje zakonske obaveze prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA). Musk je nedavno raspravljao s Europskom komisijom o usklađenosti svoje platforme s pravilima EU-a.

U razdoblju od 1. veljače do 31. srpnja X je imao oko 105,9 milijuna korisnika u EU-u, što je pad u odnosu na 111,4 milijuna u prethodnom izvještajnom razdoblju od 1. kolovoza 2023. do 31. siječnja 2024. U mjesecima prije toga – od 1. veljače do 31. srpnja 2023. – to je još uvijek iznosilo 112,2 milijuna korisnika. X tvrdi da ima oko 550 milijuna mjesečno aktivnih korisnika diljem svijeta.

Unatoč tome, platforma je još uvijek znatno iznad praga od 45 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, pa se smatra vrlo velikom internetskom platformom (VLOP) prema DSA-u Europske komisije.

Usto milijarder već dugo koketira s desničarskom politikom. Rezultiralo je to njegovim nedavnim intervjuom s predsjedničkim kandidatom Donaldom Trumpom na X-u, pa se pritom nameće i pitanje mogu li Muskovi politički ispadi naštetiti Tesli, čiji je izvršni direktor.