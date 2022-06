Je li moguće? Znanstvenici zapanjeni otkrićem neobično lake 'odmetničke' crne rupe

Crna rupa zvjezdane mase jedna je od sto milijuna njih koje možemo pronaći u Mliječnom putu

Sahuov tim je koristio Hubble kako bi pratio gravitacijske leće, nakon čega su zaključili da je masa crne rupe 7,1 puta veća od one našeg Sunca.

Od nas je udaljena 5000 svjetlosnih godina, a 'ulovili' smo je zahvaljujući gravitacijskim lećama nastalima zbog njene iznimne mase. Gravitacijske su leće povećale svjetlost pozadinske zvijezde udaljene 19.000 svjetlosnih godina, a bljesak su prepoznala dva zemaljska tima - poljski OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), koji koristi opservatorij Las Campanas u Čileu, te Microlensing Observations in Astrophysics (MOA), projekt na promatračnici kod Sveučilišta Mount John na Novom Zelandu.

Neutronske zvijezde mogu teoretski imati masu od oko 2,3 solarnih masa. Crne rupe otkrivene u binarnim sustavima nisu imale manje od pet solarnih masa, stvorivši rupu između masivnih neutronskih zvijezda i 'najlakših' crnih rupa. Ako se crna rupa nalazi na gornjem dijelu raspona mase koji je postavila Lam, ona bi ispunila tu nepoznanicu.

'Što god on bilo, ovaj je objekt prvi tamni ostatak zvijezde koji putuje kroz svemir bez druge zvijezde', napisala je Lam u izjavi za NASA-u.

Premda one s više do 20 solarnih masa čine 0,1 posto svih zvijezda u Mliječnom putu, postoji jako puno zvijezda (od 100 do 200 milijardi) i uz njegovu starost od oko 13 milijardi godina u našoj galaksiji trebalo biti minimalno 100 milijuna crnih rupa solarne mase.

Većina njih može se pronaći u binarnim sustavima u kojima je njihova prisutnost više nego jasna zahvaljujući gravitacijskom povlačenju susjedne zvijezde i njihove akreacije tvari. Jedna je čak pronađena u roju zvijezda NGC 1850 u Velikom Magellanovu oblaku. Mnoge druge, doduše, putuju među zvijezdama i ostaju neotkrivene sve dok ne prelete između zvijezde i Zemlje te ih, kao u ovom slučaju, ne otkriju astronomi.

Ovo otkriće je, piše Space, tek početak. NASA-in svemirski teleskop Nancy Grace Roman, koji agencija planira lansirati 2027., promatrat će velike dijelove Mliječnog puta te će vjerojatno otkriti nekoliko tisuća gravitacijskih mikroleća, od kojih velik broj mogu biti - crne rupe.