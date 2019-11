Je li Hrvatska spremna za popisivanje stanovništva elektroničkim putem? Evo što informacijski stručnjak misli o sustavu e-Građani

Informacijski i komunikacijski stručnjak Marko Rakar bio je gost Novog dana. Komentirao je novo provođenje popisa stanovništva, kao i razinu digitalizacije u hrvatskoj javnoj upravi

Na pitanje je li Hrvatska spremna za popis stanovništva elektroničkim putem preko sustava eGrađani, Rakar ističe: 'Dio popisa će se po prijedlogu napraviti elektronički. Hrvatska je definitivno spremna, neke elementarne pretpostavke su tu. Većina građana ima neki način da se ulogiraju u sustav eGrađani. Niti tehničke niti sigurnosne zapreke nema da se to napravi, prenosi N1.

'Uza sve mane koje sustav eGrađani ima, to što je on arhaičan i nesposoban funkcionirati na mobilnim uređajima, on i dalje funkcionira. Za potrebe popisa stanovništva je on više nego dovoljan. Da biste se ulogirali u sustav, ima nekoliko razina sigurnosti koje se postižu. Najnesigurniji tip prijave u sustav je da samo upišete korisničko ime i lozinku. Za potrebe popisa stanovništva je to dovoljno da budemo razumno sigurni da osoba koja to popunjava stanuje na toj adresi', pojasnio je Rakar.

Rakar je kazao kako je za elektroničko glasanje situacija malo kompliciranija, jer tu moramo biti 99,9 posto sigurni da se radi o toj osobi.

'Tu bismo morali imati e-osobne iskazanice, koje formalno postoje u RH, ali ne funkcioniraju. Ako imamo mogućnost da se ulogiramo u sustav, sljedeće je pitanje možemo li mi vjerovati državi da će glas koji smo mi predali državi doista biti evidentiran onako kako smo mi kliknuli na ekranu. To je jedan problem. Mi s jedne strane moramo registrirati da je netko glasao, a ne smijemo zapisati kako je glasao. Ne smije to biti dvosmjerna veza, a glas mora biti autentičan', rekao je Rakar.