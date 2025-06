Digitalizacija? Za upis u osnovnu školu kroz e-Građane trebao je papir, a onda se dogodio još luđi obrat

Naime, nakon što su obavili svu potrebnu proceduru i kroz sustav e-Građani popunili sve traženo, neke od škola su, kako doznajemo, tražile da se isti formulari ispune i ručno - za 'zlu ne trebalo'. I kada je sve to napravljeno, kroz sustav e-Građani, odnosno iz Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole, prošloga tjedna na mail im je stigla obavijest da u sustavu trebaju potpisati upisnicu u osnovnu školu.

Papir i pečat trebala je zamijeniti digitalizacija, a sustav e-Građani jedan je od alata koji je u tome trebao najviše pomoći. Ali u Hrvatskoj ni 11 godina nakon što Tomislav Karamarko , tada predsjednik HDZ-a i u tom trenutku pretendent za premijera države, u televizijskom nastupu - kao u nekom skeču Montyja Pythona - nije znao nabrojiti stranački program, čija je jedna od točaka bila 'kako smo ono rekli - digitalizacija' , ona nije skroz zaživjela ili, preciznije, ponekad egzistira u nekim čudnim oblicima. U to su se posljednjih tjedana imali prilike uvjeriti roditelji koji upisuju djecu u prvi razred osnovne škole.

I čovjek bi očekivao da treba samo kliknuti i staviti kvačicu na neku kućicu - jer ako ulazite u e-Građane, onda to za SVOJE dijete možete napraviti ISKLJUČIVO sa SVOG profila. Ali ne! Upisnicu je trebalo ISPRINTATI i potpisati, zatim skenirati ili fotografirati i ponovno učitati u sustav. Nije da je to neki zahtjevan ni kompliciran proces, ali njime je ubijen sav smisao digitalizacije. A zaštitari prirode zasigurno bi rekli da je zbog toga nastradalo barem jedno stablo.

Jedan ili dva potpisa?

No ni tu nije bio kraj jer se na jednom mjestu navodilo da se trebaju potpisati oba roditelja, na drugom samo jedan, a na samoj upisnici piše 'potpis roditelja ili skrbnika'. Pa si sad vi mislite. I trajalo je to tjedan dana, sve dok se jučer nije pojavio dodatni element - kućica na koju kliknete i na taj način potvrdite da ste upisali dijete u školu. Je li netko kroz sustav upozorio da bi bilo sasvim logično da to postoji ili su nadležni došli naknadnoj pameti - ili naprosto netko nije napravio svoj posao na vrijeme i kako treba, nije nam poznato.

No kućica na koju kliknete sada je tamo, a uz nju i obavijest kako postoji mogućnost da neke škole traže da upisnicu potvrde oba roditelja. To znači da onda i drugi roditelj mora kroz svoj profil ući u e-Građane i kliknuti na sve potrebno. Naravno, tu je još uvijek i mogućnost da upisnicu ipak isprintate, popišete i ponovno učitate u sustav. Što nakon svega zahtijeva nešto manje koraka pod uvjetom da škola traži potvrdu od oba roditelja.