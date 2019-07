Je li dovoljno tvornički resetirati vaš Android smartfon prije nego što ga prodate?

Kratki odgovor? Ne baš. Ne brinite - postoji rješenje, vrlo je jednostavno, a mi ćemo vam pokazati kako do njega doći

Glavni razlog zbog kojeg je ovaj članak uopće nastao je skrivena opcija pod imenom Factory Reset Protection (FRP) koja je stigla zajedno sa Androidom 5.0 te koja služi kao dodatna razina zaštite u slučaju da se netko domogne vašeg uređaja i odluči ga preprodati. Ako netko tvornički resetira vaš smartfon, on će ga pri ponovnoj instalaciji softvera pitati za lozinku zadnjeg Google profila koji je bio aktivan na telefonu. Ako te detalje nemate, telefon će ostati zaključan.

Sljedeći koraj je brisanje Google profila s vašeg uređaja. Ako imate Samsung Galaxy, odite u Settings > Accounts and backup > Accounts te tamo birajte Google i onda maknite profil pritiskom na tipku Remove account . Ako koristite Huawei, idite u Settings > Users & accounts > Google i pritisnite Remove na dnu ekrana. Ako na telefonu imate više Google profila, pobrišite ih sve.

Ako imate Samsung Galaxy odite u Settings > Lock screen > Screen lock type i birajte stavku None . Na Huaweiju idite u Settings > Security & privacy > Screen lock & passwords > Disable lock screen password .

Konačno, ako ste vlasnik Samsung Galaxyja, savjetujemo da pobrišete ih Samsung profil odlaskom u Settings > Biometrics and security > Find My Mobile. Upišite svoju lozinku, pritisnite na svoj profil na vrhu te birajte More > Remove account.

Nakon što ste s telefona maknuli sve profile i isključili zaštitnu opciju, slobodno nastavite s tvorničkim resetom kao što ste izvorno planirali.