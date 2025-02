IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, pogledajte ponudu

CORPORATE RATES CLUB SERVICE, rastuća tvrtka koja se specijalizirala za rješenja u poslovnim putovanjima, u potrazi je za IT Tech support employee (m/f/d). Bit ćeš odgovoran za instalaciju i konfiguraciju softvera i hardvera te podršku klijentima. Nude ti motiviran i prijateljski tim, mogućnosti za daljnje obrazovanje i razvoj karijere, mjesečnu plaću od 1500 do 1800 eura te 30 dana godišnjeg odmora. Prijavi se do 3. ožujka.

NAUTIČKI CENTAR TROGIR obavlja djelatnosti najma godišnjeg i tranzitnog veza, popravak i održavanje plovila i charter djelatnost te zapošljava Informatičara (m/ž). Glavni zadaci uključuju održavanje IT sustava, tehničku podršku i održavanje mrežne opreme. Nude ti dinamično okruženje te mogućnost učenja i napredovanja. Požuri i prijavi se do 1. ožujka.

STRABAG BRVZ, pruža sve komercijalne i IT usluge unutar STRABAG Grupe te zapošljava na poziciji Software Developer for the central ERP system (m/f/x). Glavni zadaci će uključivati razvoj ERP aplikacija i podršku u analizi zahtjeva i razvoj kompleksnih rješenja. Ponuda uključuje atraktivne mogućnosti za daljnje obrazovanje kroz obuku i mentorstvo te ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Požuri i prijavi se do 2. ožujka.

Elixirr Digital, digitalna marketinška agencija, zapošljava na poziciji Senior Back End Developer (Python) (m/f) koji će usko surađivati s timom dizajnera, programera i stručnjaka iz industrije kako bi razvijali backend sustave koji pokreću inovativne aplikacije. Nude ti fleksibilan, prilagođen sustav beneficija, Multi-sport karticu te dodatni individualni budžet za dodatnu opremu. Prijavi se do 26. veljače.

TORP je mlada tvrtka koja razvija i proizvodi rješenja u segmentu električnih vozila i njihovih komponenti. Traže Embeded programera C++ (Mid / Senior) (m/ž) koji će sudjelovati u programiranju mikrokontrolera za upravljanje pogonskim komponentama električnih vozila i drugih aplikacija. Ponuda uključuje tehnološke izazove, usavršavanje, dinamično okruženje, timski rad, mogućnost učenja i napredovanja te klizno radno vrijeme. Prijavi se do 2. ožujka.