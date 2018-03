Internet posvuda i koncert za drugu godišnjicu Magente 1

Povodom drugog rođendana Magente 1, paketa koji objedinjuje internetske, mobilne i TV usluge, Hrvatski Telekom najavio je koncert Tonyja Cetinskog na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu

Usluga Internet posvuda uključuje neograničen promet za gledanje usluge MAXtv To Go. Za sve one kojima neograničena televizija u pokretu i dodatnih 30 GB za ostale sadržaje nisu dovoljni, za korištenje interneta izvan doma, mogu nadograditi svoj paket sa dodatnih 20 GB za 40 kuna.

Koncert ćete pratiti uživo putem MAXtv-a, aplikacije MAXtv To Go te tportala kao i na službenoj stranici HT-a na Facebooku te službenom HT-ovom kanalu na servisu YouTube.

Lakši pristup sadržajima online

'Stalan rast broja korisnika usluge Magenta 1 na njih preko 130 tisuća pokazuje da naši građani žele premium uslugu i sadržaj. U Magenta 1 mogu ući samo najbolje usluge, a ponudu kontinuirano nadopunjujemo. Ovog proljeća postojeću ponudu odlučili smo proširiti dodatnom uslugom interneta za van, Internet posvuda, koja će korisnicima omogućili još lakši pristup svim sadržajima.

Vjerujem da ćemo novim ulaganjima u infrastrukturu i ponudu nastaviti privlačiti nove korisnike te se još jače pozicionirati kao vodeći pružatelj telekom usluga u Hrvatskoj', istaknula je Nataša Rapaić, članica uprave Hrvatskog Telekoma i glavna operativna direktorica za privatne korisnike.

Magenta 1 predstavlja premium koncept ponude telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji korisnicima omogućuje niz pogodnosti – korisnici dobivaju dodatne gigabajte ulaskom u M1, mogućnost mijenjanja TV paketa svaki mjesec i to bez naknade i slično.

Za sve ljubitelje serija i filmskih minuta tu je opcija Stream On koja omogućuje neograničeno gledanje video sadržaja putem mobilnih aplikacija HBO GO, Pickbox, Youtube i Netflix i MAXtv To Go na mobilnim uređajima te aplikacije po izboru bez potrošnje internetskog prometa.