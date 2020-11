Institut Ruđer Bošković: Sinkrotronsko zračenje Mliječne staze povezano s neutralnim plinom

Sinkrotronsko zračenje naše galaksije, Mliječne staze, usko je povezano s različitim fazama neutralne tvari koja se poput magle razvlači međuzvjezdanim prostorom i slijedi magnetsko polje, priopćio je Institut Ruđer Bošković (IRB). To su otkrili astrofizičari iz Laboratorija za astročestičnu fiziku i astrofiziku (LAFA) IRB-a Andrea Bracco, Vibor Jelić, doktorandi Luka Turić i Ana Erceg te njihovi suradnici iz Kanade i Francuske, a rezultati istraživanja objavljeni su u uglednom časopisu Astronomy & Astrophysics

Bracco je istaknuo kako su usporedbom promatranja s radioteleskopom LOFAR i teleskopom u Njemačkoj Effelsberg pronašli da je sinkrotronsko zračenje Mliječne staze usko povezano s hladnim neutralnim plinom i nešto manje s mlakim nestabilnim neutralnim plinom.

Ocijenio je kako se na temelju rezultata istraživanja može zaključiti da polarizirano sinkrotronsko zračenje, promatrano na niskim radiofrekvencijama, potječe iz područja u kojima dominira hladni neutralni plin, a morfologiju promatranog zračenja i neutralnog plina oblikuje magnetsko polje.

Andrea Bracco je doktorirao astrofiziku na Institut d’Astrophysique Spatiale u Francuskoj te se zatim usavršavao kao poslijedoktorand na Institute for Research on the Fundamental Laws of the Universe, CEA Sacley i École Normale Supérieure u Francuskoj te na Nordic Institute for Theoretical Physics u Švedskoj.

Trenutno je poslijedoktorand u sklopu projekta MSCA na IRB-u, gdje provodi znanstveni projekt MUSICA, kojeg financira EU u sklopu individualne stipendije Marie Sklodowska-Curie akcije iz programa Obzor 2020 (H2020-MSCA-IF-843008) pod mentorstvom Vibora Jelića, voditelja Laboratorija za astročestičnu fiziku i astrofiziku. Bracco je i prvi inozemni znanstvenik koji je dobio ovu prestižnu stipendiju za provedbu na znanstvenoj instituciji u RH.