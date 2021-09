Instagram u problemima: Stotine korisnika prijavljuju da ne radi, evo što možete napraviti

Instagram je oko podneva u četvrtak prestao raditi stotinama korisnika diljem svijeta. Stranica Downdetector najviše je prijava o kvarovima na Instagramu zaprimila oko 14 sati

Ono što možete napraviti kako biste dobili bolji uvid u problem je odlazak na Instagramovu stranicu za pomoć. Tamo ćete pronaći niz opcija na panelu smještenom na lijevom dijelu stranice. Nakon toga birajte poznate probleme (known issues) i tamo ćete vidjeti jasnu listu problema s kojma se stranica trenutno suočava.

Naravno, nikad nije šteta provjeriti je li stigla nova verzija aplikacije odlaskom u Play Store i pritiskom na tri točke u gornjem lijevom kutu. U izborniku birajte My Apps & Games > Updates i provjerite postoji li nova verzija aplikacije. Ako na listi vidite Instagram, samo pritisnite tipku Update i nadogradite ga na najnoviju verziju. Ako ste vlasnik iPhonea, situacija je malo jednostavnija: uđite u App Store, pritisnite na vašu sličicu, povucite ekran prema dolje i vidjet ćete listu nadogradnji. Pritisnite Update All i to je to.

