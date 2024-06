Instagram testira novu opciju, korisnici su već sad ljuti

Drugi komentatori potvrdili su da su i oni vidjeli tu značajku. Većina reakcija bila je negativna. Neki su ljudi prijetili da će deaktivirati račun na Instagramu ako naiđu na ovakve oglase, dok su drugi rekli da će u potpunosti prestati koristiti aplikaciju. Osim toga, korisnici su se zapitali je li ova odluka potaknuta potrebom za povećanjem angažmana na oglasima, nauštrb korisničkog iskustva.

Instagram je odbio reći gdje se u aplikaciji prikazuju takvi oglasi i testira li tvrtka ovu značajku globalno. Snimke zaslona, ​​međutim, pokazuju pauze za oglase koje se pojavljuju u Feedu aplikacije tijekom gledanja video postova. U ovom trenutku nije jasno hoće li kreatori Instagrama imati ikakvu kontrolu nad izgledom ovih oglasa.

Za sada je riječ samo o testu, no to pokazuje do koje je mjere Meta voljna eksperimentirati s osnovnim korisničkim iskustvom aplikacije u korist povećanja prihoda od oglasa.