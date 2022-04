Insajderi najavljuju: Apple priprema novi brzi punjač sa dva USB-C ulaza

Insajderi najavljuju adapter od 35 W na koji ćemo u isto vrijeme moći spojiti iPhone i još neki drugi uređaj poput slušalica, sata ili drugog smartfona

Appleovi punjači za smartfone nikad nisu bili nešto spektakularno, pogotovo ako ste se oslanjali na one koji dolaze u kutiji, no to bi se uskoro moglo promijeniti.

Prema izvješću 9to5Maca Apple priprema dvostruki adapter za struju koji će imati dva USB-C ulaza. Informacije o punjaču došle su u sklopu slučajno objavljenog dokumenta za podršku koji spominje značajke novog dodatka. Premda ovo znači da nitko ne zna kako ta stvar izgleda, vrlo je izvjesno da se radi o brzom punjaču.