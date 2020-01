Insajderi najavili: Ove godine dolaze čak dvije verzije iPhonea SE

Dugo najavljivani nastavak iznimno popularnog 'budžetnog' iPhonea navodno stiže ove godine, a insajderi već pričaju o dvije potencijalne verzije, od kojih će jedna imati 6.1 inčni zaslon

iPhone SE 2 navodno ima slične performanse kao iPhone 8, što znači da će iPhone SE 2 Plus imati slične značajke kao iPhone 8 Plus. Ovoj logici jedino prkosi činjenica da Apple u ponudi i dalje ima iPhone 8, što znači da bi krajem godine 'osmica' svoje mjesto mogla ustupiti novim budžetnim iOS smartfonima.



Što se imena samog uređaja tiče, Apple bi novi iPhone mogao nazvati iPhone 9 Plus (ili iPhone 9 Pro). Kako god se on zvao, njegovo postojanje je i dalje nepotvrđeno, što znači da ćemo o njemu više čuti tek kada se na to odluči sam Apple, naglašava TechRadar.