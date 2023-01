Imate neku od ove tri aplikacije na Androidu? Odmah ih izbrišite

Riječ je o tri popularne aplikacije koje zbog manjka sigurnosnih mjera predstavljaju velik rizik za sve Android uređaje na koje su instalirane

CyRC kaže da su analizom u svim ovim aplikacijama otkrili slabe ili potpuno odsutne mehanizme za autentifikaciju, kao i nesigurne komunikacijske značajke. To znači da im je prilično lako putem njih pratiti pritiske tipki, odnosno očitati stvari poput lozinki na PC računalima.

Aplikacije o kojima je riječ su:

Telepad verzije 1.0.7 i ranije

PC Keyboard verzije 30 i ranije

Lazy Mouse verzije 2.0.1 i ranije

Premda sami proizvođači u aplikacije nisu stavili ništa maliciozno, one i dalje ostaju dovoljno ranjive da uzrokuju probleme. CyRC je kontaktirao tvorce aplikacija nekoliko puta, no nisu dobili odgovor. Kako stvari stoje, sve tri aplikacije imaju velik broj korisnika, no nitko ih ne ažurira, što daje naslutiti da sigurnost korisnika nije bila u prvom planu tijekom njihovog razvoja.

Ako ih imate instalirane na vašem Androdiru i brinete se za svoju sigurnost, CyRC predlaže da ih iz ovih stopa izbrišete, piše Express.