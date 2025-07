Hajduk si ovo nije smio dopustiti

Hajduk teži posjedu i izgradnji igre, a u obrani je velik fokus na reposjedu. Nekoliko golova na pripremama došlo je kao rezultat pritiska, vrlo dobro provedenog. Treba vidjeti kako će to izgledati kada krenu službene utakmice, no prvotni dojmovi su dobri.

Zadnji u nizu je Ivušić, a on je za 400 tisuća eura stigao iz Pafosa. Reprezentativni vratar sigurno će učvrstiti obranu. No unatoč tri vrlo dobra pojačanja, Hajduku i dalje nedostaje nekoliko igrača.

Za dovođenje napadača Hajduk ima puno više vremena jer sezona kreće tek početkom kolovoza, ali je to isto moglo i moralo biti ranije riješeno. Posebno kada se u obzir uzme to da su i pripreme pokazale koliko Hajduk ovisi o Livaji.

Sigurno nije lako dovesti igrača koji od početka zna da će veći dio sezone biti druga opcija, no Hajduk se nije trebao dovesti u situaciju da u prvom kolu na mjestu napadača potencijalno mora zaigrati netko tko to nije. Treba priznati da je klub izgubio dosta vremena čekanjem da kadrovske promjene postanu službene, ali za to je kriv jedino on sam.

Vremena još ima

Prema svemu sudeći, Hajduk će ovog ljeta prodati još jednog igrača, nakon čega više ne bi trebalo biti odlazaka s Poljuda. Splićani su zadržali veći dio jezgre momčadi te im ne treba puno dodataka da ponovno budu konkurentni.

Ono što je najveći problem je dubina kadra jer kada ne može računati na Uremovića i Livaju, Hajduk ostaje na dva stopera seniora i napadaču. Goran Vučević, osim pojačanja, mora pronaći igrače za rotaciju jer to često zna definirati sezonu.

Kada se usred prvenstva zaredaju ozljede i kartoni, što posebno vrijedi za stopere, širina klupe je jako važna. Hajduk ima još vremena, ali što prije dođu novi igrači, to bolje za Splićane.