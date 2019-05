Ikea će konačno ponuditi online kupovinu putem mobilne aplikacije

Mogućnost online kupovine artikala samo je dio većeg odmaka od čiste maloprodaje, najavila je voditeljica digitalnog razvoja kompanije Barbara Martin Coppola

Mobilne aplikacije koje je IKEA dosad nudila kupcima bile su usmjerene isključivo na poboljšanje iskustva kupovine u trgovini, a ne kao njihova zamjena. Robu koju IKEA prodaje mogli ste razgledati na aplikaciji, ali ste je morali kupiti putem interneta ili osobno otići u do trgovine.

No to će se promijeniti, izjavila je voditeljica digitalnog razvoja kompanije Barbara Martin Coppola novinskoj agenciji Reuters. Naime, IKEA sprema aplikaciju koja će vam omogućiti da daljinski kupujete stvari tako što ćete putem aplikacije moći vizualizirati kako bi to izgledalo u vašem domu.