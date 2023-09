HT novim uređajima, paketima i većim brzinama donosi najsigurnije kućno iskustvo

'Nudimo nova dva rješenja: security i safety, čime dižemo razinu što dolazi do korisnika kroz ruter i Wifi mrežu, s naglaskom na roditeljsku zaštitu. On-top ide menadžeriranje po proizvodu, imate određena pravila ponašanja, blokirate neželjeni sadržaj. Dodavat ćemo sve kompleksnija rješenja za određene niše. S TV strane, MaxSport sve više ulaže u domaću ligu.

Izbacili smo novu lepezu uređaja koji to podržavaju, od Applea do Androida. Možete očekivati aplikaciju na Smart TV-u i konzumaciju raznog sadržaja na Max TV-a, uz osnovnu razinu zaštite za svoje korisnike. To je i znak prelaska iz linearnog gledanja (promjene kanala) do on-demand gledanja, da bismo korisniku ponudili pravi sadržaj', rekao je Runje, dodajući da usto žele unaprijediti komunikaciju s korisnicima i korisničko zadovoljstvo.

Najveći izbor zabavnog i sportskog sadržaja jedno je od obilježja MAXtv-a koji ima ekskluzivna prava za sve utakmice domaćega nogometnog prvenstva. To je ne samo najgledaniji sportski sadržaj, već gledanost MAXSport programa u izravnim prijenosima i na digitalnim platformama kontinuirano i višestruko raste u odnosu na prošlu sezonu.