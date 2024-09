Hrvatski studenti u Monacu nagrađeni za inovativno plovilo na električni pogon. Ugostio ih Milanović

Prema riječima Ljubomira Pozdera, predsjednika Udruge primijenjenih tehničkih znanosti, elektrifikacija plovila mogla bi biti važna za Hrvatsku u budućnosti. Hrvatska ima veliku charter flotu, što znači da Jadranskim morem plovi jako puno plovila koja zagađuju more i okoliš, upozorio je Pozder i dodao kako bi većom elektrifikacijom plovila Hrvatska mogla zaštititi svoje more. 'Treba povezati brodogradnju i nove tehnologije, to potencijalno može biti najveći hrvatski izvozni proizvod', smatra on.



Da Hrvatska ima znanja i potencijala za tako nešto smatraju i čelnici riječkog Pomorskog i Tehničkog fakulteta koji od početka podržavaju projekt Adria Energy Boat. Svi naši studenti nađu posao čim završe studiranje, za njihovim znanjima postoji velika potražnja na tržištu, kazala je dekanica Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić.



Na sastanku u Uredu predsjednika bili su članovi Adria Energy Boata Martin Nikolla, Martin Mozetič, Nora Mišković, Tino Načinović, Petar Palić, Karlo Džafić, Vinko Grubišić, Krešimir Nikolić, Ivana Tus, Mario Sternak i Marko Kozlov, kao i prodekan za stručno usavršavanje i razvoj Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Srđan Žuškin i dekan Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Lado Kranjčević.



Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković i poverenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.