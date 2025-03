Hrvatska Fonoa u Londonu okupila porezne stručnjake. Iz Netflixa otkrili da ulaze u novi biznis

Tijekom konferencije, sudionici su imali priliku sudjelovati u raspravama o budućnosti porezne usklađenosti, ulozi tehnologije, podataka i procesa u modernim poreznim transakcijama te o potrebnim vještinama i timovima za uspješno suočavanje s nadolazećim promjenama.

Poseban interes privukla je panel rasprava 'Tax Tech That Works: Hard-Won Lessons from Engineers, PMs, and Tax Experts' na kojoj su stručnjaci iz Glova, Fonoe, Ubera i Intuita podijelili vlastita iskustva oko navigiranja kompanija kroz različite nacionalne porezne sustave. Pred kraj konferencije, tijekom predavanja o izazovima poreznih usklađivanja novih poslovnih modela, predstavnik Netflixa nagovijestio je ulazak streaming giganta u segment tematskih parkova i lanaca restorana.

Svi posjetitelji su s ekspertima iz Fonoe o usklađivanju poslovnih procesa s globalnim zahtjevima za porezno izvješćivanje. Hrvatska kompanija je, naime, prva u svijetu razvila potpuno integriran sustav za oporezivanje globalnih transakcija, zaključuje se u priopćenju.