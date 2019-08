Hoće li Huawei s alternativom Androidu uspjeti osvojiti Kinu?

Za razliku od segmentiranog iOS-a i Androida, Huaweijevo rješenje pod imenom Harmony spada u takozvane mikrokernel operativne sustave, softverska rješenja koja su sačinjena od gole osnove potrebne za rad te koje se prema potrebama proizvođača oblikuju u sučelja koja vrše različitu funkciju

Nakon što su Amerikanci odlučili zaoštriti odnose sa kineskim telekomunikacijskim divom Huaweijem prijetnjom prestanka isporuke brojnih tehnoloških rješenja, uključujući i operativni sustav Android, bilo je jasno da Kinezima treba rješenje - i to brzo. Dva 'produljenja dozvole' kasnije, ideja o prestanku suradnje sve je bljeđa, no s obzirom na sve okolnosti, malo tko se može oslanjati na softversku podršku koja dobija 'produljenje' svakih 30 do 60 dana. Upravo zbog toga Huawei je kao alternativu Googleovom Androidu odlučio razviti vlastiti operativni sustav koji pokriva smartfone i niz drugih IoT uređaja, stvorivši potencijal za sveobuhvatni softverski ekosustav, naoko sličan već etabliranim proizvodima iz Googlea i Applea.

Za razliku od segmentiranog iOS-a i Androida, Huaweijevo rješenje pod imenom Harmony spada u takozvane mikrokernel operativne sustave, softverska rješenja koja su sačinjena od gole osnove potrebne za rad te koje se prema potrebama proizvođača oblikuju u sučelja koja vrše različitu funkciju.