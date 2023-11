Hakeri vam s lakoćom mogu uzeti baš sve podatke s mobitela, a evo kako se trebate zaštititi

Većina nas na mobitelu ima toliko aplikacija da nismo ni svjesni njihovog broja, pri čemu još manje znamo o količini podataka koje one dohvaćaju, kao i potencijalnim opasnostima koje se u tome skrivaju.

Osobni i bankovni podaci, podaci o karticama, lokaciji, adresi stanovanja, pa čak i o osobnom zdravlju i sl., sve se sprema u mobilnim aplikacijama za koje mislimo da ih dobro štitimo nekim statičkim passwordom.

No to jednostavno nije dovoljno, jer za obranu od hakerskih napada uobičajeno korisničko ime i lozinka neće nam pomoći. Naime naši podaci lakša su meta napadačima nego što to možemo zamisliti, ponajviše zbog brojnih ranjivosti koje posjeduje većina aplikacija iz svakodnevne upotrebe.

Kako možemo biti napadnuti?

Naši razgovori, privatni podaci i pravo pristupa računima za koje vjerujemo da su dostupni samo nama tek su dio onoga što nam hakeri lako mogu ukrasti te kasnije prodati na dark webu.

Osim same krađe osjetljivih podataka, hakeri mogu izmijeniti čitav kod aplikacije, maknuti dijelove koji se odnose na plaćanja u mobilnoj aplikaciji, ukloniti određene oglase i funkcionalnosti te objaviti aplikaciju na neovlaštenim online prodajnim mjestima.