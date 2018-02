Google Chrome od danas blokira reklame, pogledajte koje i kako

Alat za blokiranje oglasa ugrađen u Chrome trebao bi biti aktiviran 15. veljače. Neće blokirati sve oglase na svim web odredištima, ali bi trebao otkriti loše oglase i kazniti web odredišta koja ih prikazuju

Kako će funkcionirati novi alat?

Kao dio inicijative Coalition for Better Ads, Google je odredio vrste oglasa koje više ne želi vidjeti na webu. Među njima su oglasi u skočnim (pop-up) prozorima, oglasi s video zapisima koji koje sami pokreću, oglasi koji se prikazuju prije no što se web stranica na kojima se nalaze učita, animirani oglasi i veliki ljepljivi oglasi.

Google će procjenjivati web odredišta analizirajući uzorak njihovih sadržaja te temeljem toga dodijeliti jedan od tri statusa: Passing, Warning ili Failing (u slobodnom prijevodu: može proći, žuti i crveni karton).