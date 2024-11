Gdje završavaju podaci o zdravlju ljudi? U SAD-u je nedostatak nadzora zabrinjavajuć

Ovi uređaji i usluge praktični su i korisni. Ali, nedostatak nadzora nad načinom na koji se podaci o tijelu koriste i dijele s trećim stranama zabrinjavajući je jer ih je moguće prodati ili ukrasti, pa zatim koristiti za podizanje premija osiguranja, potajnu diskriminaciju podnositelja zahtjeva za posao ili stanovanje, pa i neovlašteni nadzor.

Istraživanje From Skin to Screen: Bodily Integrity in the Digital Age, koje je provela Zaklada Mozilla, pokazuje kako trenutni zakoni nude slabu zaštitu potrošačima, koji često nisu svjesni koliko se podataka o njihovom zdravlju prikuplja i dijeli. Istraživači preporučuju da se postojeće zakone o zaštiti podataka razjasni kako bi obuhvatili sve oblike tjelesnih podataka.

Također se poziva na proširenje nacionalnih zakona o zaštiti privatnosti u zdravstvu kako bi se pokrili podaci povezani sa zdravljem prikupljeni iz zdravstvenih aplikacija i programa za praćenje fitnessa i olakšalo korisnicima da odustanu od prikupljanja podataka usmjerenih na tijelo.

Nema anonimnosti

Podaci koji se odnose na tijelo mogu uključivati ​​informacije kao što su otisci prstiju koji se koriste za otključavanje telefona, skeniranje lica pomoću tehnologije prepoznavanja lica i podatke iz uređaja za praćenje fitnessa i plodnosti, aplikacija za mentalno zdravlje i digitalnih medicinskih kartona.

Jedan od ključnih razloga zašto informacije o zdravlju imaju vrijednost za tvrtke - čak i kada ime osobe nije povezano s njima - jest to što oglašivači mogu koristiti podatke za slanje ciljanih oglasa skupinama ljudi na temelju određenih detalja koje dijele.

Međutim, informacije sadržane u tim profilima potrošača postaju toliko detaljne da, kada se upare s drugim skupovima podataka koji uključuju informacije o lokaciji, moglo bi biti moguće ciljati određene pojedince.

Izvješće Sveučilišta Duke iz 2023. godine otkrilo je kako su posrednici u podacima prodavali osjetljive podatke o stanju mentalnog zdravlja pojedinaca na otvorenom tržištu.

Iako su mnogi brokeri izbrisali osobne identifikatore, neki su dali imena i adrese pojedinaca koji traže pomoć za mentalno zdravlje. Potrošači često sudjeluju u tim tehnologijama bez potpunog razumijevanja implikacija.