[FOTO] Vraćamo se na Mjesec: Sve je spremno za lansiranje NASA-ine rakete Space Launch System

NASA-ina divovska raketa nove generacije spremna je za svoje dugo očekivano debitantsko lansiranje u ponedjeljak, na šestotjedni probni let bez posade oko Mjeseca i natrag, u sklopu prve misije programa američke svemirske agencije Artemis, nasljednika Apolla

Svemirska raketa je polako prebačena na lansirnu rampu ranije ovog mjeseca nakon tjedana završnih priprema i testiranja na zemlji. Prošlog tjedna NASA-ini dužnosnici zaključili su pregled spremnosti za let izjavljujući da su svi sustavi spremni za lansiranje.

Jedan problem koji su dužnosnici NASA-e prošli tjedan naveli kao potencijalnu prepreku za lansiranje u ponedjeljak bio bi bilo kakav znak tijekom punjenja rakete gorivom da popravljeni vod vodika nije uspio izdržati. Ako se sat za odbrojavanje zaustavi iz bilo kojeg razloga, NASA je najavila 2. i 5. rujna kao rezervne datume lansiranja.

Otprilike 90 minuta nakon lansiranja gornji stupanj rakete izbacit će Orion iz Zemljine orbite na kurs za 42-dnevni let koji će ga dovesti do unutar 100 km od Mjesečeve površine u sklopu putovanja dugačkog 64.374 km oko Mjeseca i natrag do Zemlja. Očekuje se da će kapsula Orion pasti u Tihi ocean 10. listopada.

Iako na brodu neće biti ljudi, Orion će nositi simuliranu tročlanu posadu - jednu mušku i dvije ženske lutke - opremljene senzorima za mjerenje razine radijacije i drugih stresova koje bi astronauti doživjeli.