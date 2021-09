[FOTO/VIDEO] Za vrijeme potresa nebo u Meksiku proparala neobična svjetlost: 'Kao da ste uključili bateriju u Zemljinoj kori'

Snažan potres jačine 7 stupnjeva pogodio je u srijedu ujutro Meksiko, a dok se tlo treslo, istovremeno je nebo nad Acapulcom bilo obasjano neobičnim svjetlom nalik munjama

Fenomen svjetala koja obasjavaju nebo nakon ili za vrijeme potresa rijedak je, no u Meksiku je već zabilježen, i to nakon potresa jačine 8,1 stupanj koji je to područje pogodio 2017. godine. Pojava tih svjetala, koje se nakon 2017. godine u javnosti često nazivalo meksičkim svjetlima potresa, znanstvenicima zadaje glavobolje već stotinama godinama i teško ju je objasniti, piše Dnevnik.hr.