[FOTO/VIDEO] Nakon što je Batmobile postao internetski hit Albert Gajšak ima još veće planove - evo što nam je otkrio

Circuitmess se za ulazak u 2022. priprema planiranjem humanitarne akcije i niza novih projekata, između ostalih edukacijskog paketa STEM Box. Evo što nam je njegov osnivač Albert Gajšak otkrio u razgovoru

'Kampanja je krenula 4. listopada 2021. i u šezdeset dana, koliko je trajala, postigla je iznimne rezultate. Premda smo dobivali pohvale i zahtjeve iz svih dijelova svijeta, najveći broj definitivno je stigao iz SAD-a, što znači da je i dalje osnovna ideja našeg biznisa - izvoz. Zanimljivo je to da smo zapravo jedina kompanija u regiji koja je dobila globalnu licencu ovakve vrste, što znači da proizvodimo službeni proizvod WB-a, a nama je velika stvar to što je do toga uopće došlo', komentirao je Gajšak.

Velika godina i veliki izazovi

Circuitmess je, kao i velik broj kompanija, 2021. proveo u jeku pandemije i poteškoća uzrokovanih usporenim lancima dostave. 'Počevši od sirovina koje su postale teško dobavljive do komponenti i dostavljača koji ih odjednom nisu više nudili - sve je prošlo u znaku pandemije', rekao je Gajšak i nastavio: 'Situacija nije drukčija od one prošle godine, samo što je sad sve došlo u prvi plan - kriza poluvodiča je ovdje i vrlo je izvjesno da će nastaviti biti izazovom. U medijima je ona došla do prvog plana zbog automobilske industrije, no nažalost - seže puno dublje.'

'Nama je to utjecalo na poslovanje po pitanju nekih proizvoda poput DJ Pulta, digitalnog asistenta i konzole za igranje. Shvatili smo da ne možemo nabaviti neki procesor pa smo morali raditi novi hardver i novi softver, nove pripreme za strojeve koji proizvode i uglavnom - sve se zakompliciralo. Kao mali biznis u toj globalnoj ekonomiji ne možeš napraviti ništa. Sve što preostaje je biti na oprezu i smišljati alternativna rješenja', rekao je Gajšak.

Circuitmess je uspio pronaći zamjene za neke od čipova, no adaptacija na novi način izrade uzela im je dosta vremena. Dobra stvar je to što iza svih proizvoda u Circuitmessu stoji nekoliko ljudi, što znači da se na eventualne promjene može lako prilagoditi - za razliku od velikih korporacija kojima nestašica određene komponente doslovno može uzrokovati prestanak rada na nekom proizvodu.

Ako se sve nastavi prema planu, Circuitmess će prvi put u četiri i pol godine postojanja doseći milijun eura prihoda - što je veliko dostignuće.

Humanitarna akcija u suradnji s UBIK-om

Circuitmess je ove godine u suradnji s UBIK-om (Udruga za blockchain i kriptovalute) pokrenuo humanitarnu akciju Merry Crypsmas & Happy Holi-DIY-s. UBIK je povodom božićnih blagdana u suradnji s Circuitmessom organizirao prikupljanje sredstava za kupnju STEM uređaja štićenicima domova za nezbrinutu djecu diljem Hrvatske.

Do dana pisanja ovog članka prikupljeno je iznos od 116.584 kune od ciljanih 141.515 kuna, s time da je cilj bilo 80.000 kuna.