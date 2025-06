'FER-ovi doktorandi pozicioniraju Hrvatsku kao važnog aktera u međunarodnim krugovima'

Riječ je o događaju koji okuplja doktorandice i doktorande FER-a s ciljem predstavljanja disertacija nastalih pod mentorstvom znanstvenika iz različitih područja elektrotehnike i računarstva. Više od 50 pojedinaca uspješno predstavilo najnovije uvide iz područja kao što je biomedicinsko inženjerstvo, održiva energetika, kibernetička sigurnost i strojno učenje

Činjenicu da FER broji više od 1100 doktora znanosti, od kojih je u posljednjih 10 godina svoje doktorske disertacije obranilo njih gotovo 400, naglasio je u uvodnom obraćanju dekan FER – a prof. dr. sc. Vedran Bilas.

'Na FER-u u prosjeku godišnje doktorira 40 mladih istraživača. Velika većina, njih čak 85 posto, ostaje u Hrvatskoj te polovica radi u domaćoj industriji. Taj dio me posebice veseli jer je to dokaz da su i kvalifikacije i ekspertiza znanja naših doktora znanosti ono što je našoj industriji potrebno. U hrvatskoj znanosti to se rijetko shvaća kao nešto što je zapravo nužno za budućnost. Misija FER-a upravo zato je razvoj mladih znanstvenika i poduzetnika koji će doprinijeti tehnološkom osnaživanju Hrvatske te je pozicionirati kao važnog aktera u međunarodnim poslovnim i znanstvenim krugovima', istaknuo je Bilas.