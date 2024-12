FER dovodi uglednog japanskog stručnjaka za sigurnost čipova

Kao istaknuti predavač IEEE SSCS (Solid-State Circuits Society), prvo će predavanje pod nazivom 'Hardware Security and Safety of IC Chips and Systems' održati u 12 sati , a tom će prilikom svi zainteresirani imati priliku naučiti više o tome kako je pored sve bržeg i boljeg rada novih čipova, izuzetno važno već u fazi projektiranja brinuti da oni budu otporni na vanjske smetnje, bilo slučajne bilo namjerne, što je posebno bitno u ovim turbulentnim vremenima.

Prof. Nagata diplomirao je fiziku na Sveučilištu Gakushuin (Tokyo, Japan) i doktorirao u području elektroničkog inženjerstva na Sveučilištu u Hirošimi u Japanu 2001. Od 1994. do 2002. bio je znanstveni suradnik na Sveučilištu u Hirošimi, zatim od 2002. do 2009. izvanredni profesor na Sveučilištu u Kobeu gdje je 2009. postao i redoviti profesor.

Područje interesa njegovih istraživanja pokriva projektiranje naprednih čipova s analognim, digitalnim i mješovitim signalom te radiofrekvencijske i digitalne VLSI sustave. Posebnost tih čipova je da su projektirani tako da budu neosjetljivi za smetnje koje se generiraju u samome čipu, ali isto tako i neosjetljivi na namjerno izazvane vanjske smetnje pa se takvi čipovi mogu koristiti u uređajima i instalacijama gdje se zahtijeva visoka hardverska sigurnost, kao npr. u bankama i drugim kritičnim komunikacijskim kanalima.

Prof. Nagata bio je član niza tehničkih programskih odbora međunarodnih konferencija, bio je za Symposium on VLSI Circuits od 2010. do 2011. Technical Program Chair, od 2012. do 2013. Symposium Chair, a od 2014. do 2015. Executive Committee Member. Bio je Distingushed Lecturer od 2020. do 2021. te od 2024. do sada za IEEE SSCS. Od 2015. je pridruženi urednik časopisa IEEE Transactions on VLSI Systems, čime ističemo tek nekoliko od mnogobrojnih dužnosti na kojima je služio.