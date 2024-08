Erdogan društvene mreže optužio za digitalni fašizam

Državna uprava za informacijske tehnologije i komunikacije blokirala je pristup popularnoj aplikaciji društvenih medija 2. kolovoza ujutro bez navođenja razloga.



No, taj je potez uslijedio nakon što je turski voditelj komunikacija Fahrettin Altun kritizirao Instagram zbog navodnog blokiranja postova izraza sućuti zbog smrti Ismaila Haniyeha, šefa političkog ureda Hamasa koji je ubijen u zračnom napadu prije zore u Teheranu u Iranu.



Erdoğan je u ponedjeljak optužio platforme društvenih medija da se ponašaju kao mafija i rekao da ne mogu 'čak ni tolerirati fotografije palestinskih mučenika'.



Za razliku od svojih zapadnih saveznika, Turska ne smatra Hamas terorističkom organizacijom. Oštar kritičar izraelskih vojnih akcija u Gazi, Erdoğan je skupinu opisao kao oslobodilački pokret.



Ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu rekao je kako su se turske vlasti prošlog tjedna sastale s predstavnicima tvrtke u vlasništvu Mete i da su u ponedjeljak održale novu rundu razgovora bez postizanja rješenja.



'Nismo dobili točan rezultat koji smo željeli', rekao je Uraloğlu, a prenosi Euro News.



Instagram ima više od 57 milijuna korisnika u Turskoj, naciji od 85 milijuna ljudi, prema We Are Social Media, novinskoj tvrtki za digitalni marketing sa sjedištem u New Yorku.