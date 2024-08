Elegancija u jednostavnosti: Isprobali smo Samsung Galaxy Watch 7

'Skromni' 40-milimetarski sat možda izgleda kao još jedan Galaxy Watch, samo u novoj boji, no otpisati ga samo zato što u ponudi imamo nove, blještavije nosive uređaje jest, po nama, velika greška.

Pokreće ga Wear OS 5 natkriven Samsungovim One UI Watch 6 skinom koji u kombinaciji s novim procesorom rezultira jako glatkim sučeljem. Raspored aplikacija, nadgledanje raznih aktivnosti i pristup funkcijama čitanja i pregleda poruka ili praćenja AI-jem pokretanog holističkog coachinga rade glatko i brzo te, na dobar način, podsjećaju na dobro isprobana sučelja kakva smo susretali kod drugih popularnih satova.

Galaxy Watch 7 koji, ruku na srce, ove godine ne donosi baš prevelik broj hardverskih poboljšanja u odnosu na 'šesticu', služi kao izvrstan podsjetnik na to kako neinvazivni nosivi uređaji trebaju izgledati. Riječ je laganom i ugodnom pametnom satu koji ove godine, među ostalim, dolazi u maslinasto sivoj boji (koja nam se i najviše svidjela). Pokretan novim Exynos W1000 čipom, sat dolazi sa novim tri-u-jedan senzorom i dvije dijagonale ekrana - 40 mm i 44 mm.

Korisničko iskustvo

Sat se, naravno, za najširi spektar AI značajki i funkcija treba povezati sa Samsung smartfonom. Galaxy Watch 7, kao i Ultra, omogućuje aktivaciju programiranih funkcija stiskom prstiju, funkcijom koja je bila prisutna i kod prijašnjih uređaja, samo je ove godine stavljena u krupniji kadar. UI vam daje do znanja kada možete koristiti gestu, a neke primjene uključuju snimanje fotografija, odgovaranje na pozive i utišavanje alarma. Značajka snimanja kamerom radi samo sa Samsung pametnim telefonima.

Sat se također može priključiti na širok asortiman remenja, no silikonski koji smo dobili u kutijici jako je ugodan te ne smeta pri dugoročnom korištenju. Tim rečeno, sat pri normalnom korištenju koje uključuje nešto GPS praćenja, pregled notifikacija i aktivni always-on prikaz, između dva punjenja može izdržati oko dan i pol. S time da smo ga često na punjač stavljali prije spavanja, samo zato što nam je bilo nezgodno stavljati sat na punjač usred dana.

Ovo je, ujedno, i jedna od stvari koje bi se satu mogle prigovoriti, no s obzirom na to da većina konkurencije kotira oko dan do dan i pol, ovo ne smatramo objektivnim nedostatkom. Na koncu, pokreće ga identični čip kao nekoliko stotina eura skuplju ultru, a realno je puno elegantniji i lakši za nošenje, uz par sitnih estetskih detalja koji ga čine drukčijim od prošlogodišnjeg modela.

Fitnes i praćenje zdravlja

Njegova najviše reklamirana značajka - holističko praćenje sveukupnog zdravlja - otvorena je interpretacijama te je, zbog otežane izvedivosti točnog mjerenja koje bi u drugim okolnostima trebali raditi u specifično vrijeme i u specifičnim uvjetima, nešto što možete koristiti ako vam obično praćenje fitnes aktivnosti s automatskom aktivacijom praćenja vježbanja možda nije dovoljno.

Unatoč tome, zbilja ne možemo pronaći puno drugih prigovora osnovnim funkcijama koje većina korisnika, na kraju priče, koristi.

Kupiti ili ne?

Galaxy Watch 7 je upravo zbog toga sat koji možemo preporučiti. Riječ je o laganom i lijepom nosivom uređaju kojeg odlikuje jednostavno i čitko sučelje, blistav ekran i osebujni dizajn koji izgleda kao da se ne trudi, već želi biti svoj. Premda smo ove godine u ljetnom asortimanu nosivih uređaja iz Samsunga dobili zbija širok izbor noviteta, Galaxy Watch 7 je uspio potvrditi da jednostavnost definitivno može poslužiti kao vrlina.