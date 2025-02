Dvadeset i pet godina igre koja nije trebala biti hit, ali je promijenila industriju

Originalni The Sims stekao je popularnost zahvaljujući svojoj otvorenoj prirodi. Umjesto klasičnog igranja s unaprijed definiranim ciljevima, igrači su imali slobodu oblikovati živote svojih Simsa – od ljubavnih priča do svakodnevnih rutina i hobija.

Još od 2000. godine The Sims je podržavao istospolne veze, što je u to vrijeme bila rijetkost u industriji. Danas nudi još širu paletu mogućnosti za različite identitete i priče. Mollie, poznata kao TheEnglishSimmer , naglašava da je Maxis 'uvijek bio ispred drugih u prikazivanju raznolikosti'. Kroz svoj sadržaj na društvenim mrežama povezala se s publikom koja se smatra reprezentiranom u toj igri.

No nisu svi bili zadovoljni. Amira, aka Xmiramira, primijetila je da Simsima nedostaju tonovi kože za tamnopute likove. Napravila je zato Melanin Pack, koji je omogućio veći izbor boja puti, a kasnije je surađivala s Maxisom da bi to službeno poboljšali u igri.

'Za mene je veliki razlog zbog kojeg sam toliko dugo igrala Sims upravo taj što mogu napraviti lik koji izgleda poput mene', kaže Amira.

Kritike i izazovi

Iako se The Sims često navodi kao predvodnik inkluzivnosti, nije bez mana. Kritičari upozoravaju da su brojne promjene dolazile od fanova, a službeni dodaci, poput ekspanzije Lovestruck, koja uvodi poliamoriju, često su skupi. Također, problem pristupačnosti nije u potpunosti riješen. Zoe Delahunty-Light s Eurogamera ističe da igra i dalje ne nudi osnovne opcije prilagođavanja kontrola osobama s invaliditetom, piše BBC.

S obzirom na to da tehnološke kompanije smanjuju ulaganja u inicijative za raznolikost, postavlja se pitanje kako će se to odraziti na gejming industriju. Amira naglašava: 'Svatko bi trebao moći stvoriti lik koji izgleda poput njega, bez velikih prepreka.' Jesse dodaje: 'Kroz The Sims ljudi uče o drugim kulturama i načinima života. To je korak prema većem prihvaćanju i razumijevanju.'