Druženje s robotima, AI i VR stvarnost: Dan otvorenih vrata FER-a pod geslom 'Dođi, vidi, ostani!'

L. Š. / Hina

19.11.2025 u 14:54

FER
FER Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) održat će se u subotu 22. studenoga, a budući brucoši i ostali zainteresirani posjetitelji moći će se, uz ostalo, detaljno informirati o studijskim programima te saznati sve o mogućnostima koje pruža taj fakultet

Dan otvorenih vrata FER-a održat će se od 10 do 16 sati pod geslom 'Dođi, vidi, ostani!', a budući brucoši moći će vidjeti i isprobati brojne izume i tehnologije iz elektrotehnike, računarstva i ICT-a te upoznati nastavnike, istraživače i studente toga fakulteta.

Moći će saznati i sve o razmjenama, praksama, sportu i studentskom životu, ali i družiti se s robotima, istraživati virtualnu stvarnost, izazivati umjetne inteligencije u Pongu, istraživati kako rade računala, najavljuju s FER-a.

Posjetitelji će moći rješavati probleme sa šahovskom pločom, istražiti što se događa kada režu Möbiusovu vrpcu, savladati trikove s kartama i brojevima, okušati se u slaganju tangrama, vidjeti glazbenu Teslinu zavojnicu, vatreni tornado i magnetski vlakić, vidjeti prevrtljivo srce i visokonaponsku dizalicu, pogledati kako izgleda rad simulatora nuklearne elektrane, istražiti mogućnosti IoT laboratorija, doživjeti vizualizaciju sastavljanja genoma i drugo.

Uz demonstracije i interaktivne pokuse, organizatori su pripremili i razne pitalice, zagonetke i logičke zadatke kojim se razvija spretnost, znatiželja i domišljatost, dodaju

tportal
NADA, ALI I NEDOUMICE

Pomaže paraliziranima i 'čita misli': Je li ovo nova revolucija ili prijetnja našim najdubljim mislima?
LARA LJUBIČIĆ

U Hrvatskoj ima oko 200.000 korisnika ilegalnih IPTV servisa: 'Piratstvo više nije sitni prekršaj već organizirani biznis'
SUOSNIVAČ SOFASCOREA

Bešlić o domaćem IT sektoru, Sofascoreu i AI utrci: 'Europa kaska jer nije ujedinjena'

