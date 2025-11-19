Druženje s robotima, AI i VR stvarnost: Dan otvorenih vrata FER-a pod geslom 'Dođi, vidi, ostani!'

Dan otvorenih vrata FER-a održat će se od 10 do 16 sati pod geslom 'Dođi, vidi, ostani!', a budući brucoši moći će vidjeti i isprobati brojne izume i tehnologije iz elektrotehnike, računarstva i ICT-a te upoznati nastavnike, istraživače i studente toga fakulteta.

Moći će saznati i sve o razmjenama, praksama, sportu i studentskom životu, ali i družiti se s robotima, istraživati virtualnu stvarnost, izazivati umjetne inteligencije u Pongu, istraživati kako rade računala, najavljuju s FER-a.

Posjetitelji će moći rješavati probleme sa šahovskom pločom, istražiti što se događa kada režu Möbiusovu vrpcu, savladati trikove s kartama i brojevima, okušati se u slaganju tangrama, vidjeti glazbenu Teslinu zavojnicu, vatreni tornado i magnetski vlakić, vidjeti prevrtljivo srce i visokonaponsku dizalicu, pogledati kako izgleda rad simulatora nuklearne elektrane, istražiti mogućnosti IoT laboratorija, doživjeti vizualizaciju sastavljanja genoma i drugo.

Uz demonstracije i interaktivne pokuse, organizatori su pripremili i razne pitalice, zagonetke i logičke zadatke kojim se razvija spretnost, znatiželja i domišljatost, dodaju