Druženje s robotima, AI i VR stvarnost: Dan otvorenih vrata FER-a pod geslom 'Dođi, vidi, ostani!'

Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) održat će se u subotu 22. studenoga, a budući brucoši i ostali zainteresirani posjetitelji moći će se, uz ostalo, detaljno informirati o studijskim programima te saznati sve o mogućnostima koje pruža taj fakultet
Dan otvorenih vrata FER-a održat će se od 10 do 16 sati pod geslom 'Dođi, vidi, ostani!', a budući brucoši moći će vidjeti i isprobati brojne izume i tehnologije iz elektrotehnike, računarstva i ICT-a te upoznati nastavnike, istraživače i studente toga fakulteta.
Moći će saznati i sve o razmjenama, praksama, sportu i studentskom životu, ali i družiti se s robotima, istraživati virtualnu stvarnost, izazivati umjetne inteligencije u Pongu, istraživati kako rade računala, najavljuju s FER-a.
Posjetitelji će moći rješavati probleme sa šahovskom pločom, istražiti što se događa kada režu Möbiusovu vrpcu, savladati trikove s kartama i brojevima, okušati se u slaganju tangrama, vidjeti glazbenu Teslinu zavojnicu, vatreni tornado i magnetski vlakić, vidjeti prevrtljivo srce i visokonaponsku dizalicu, pogledati kako izgleda rad simulatora nuklearne elektrane, istražiti mogućnosti IoT laboratorija, doživjeti vizualizaciju sastavljanja genoma i drugo.
Uz demonstracije i interaktivne pokuse, organizatori su pripremili i razne pitalice, zagonetke i logičke zadatke kojim se razvija spretnost, znatiželja i domišljatost, dodaju