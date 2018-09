Drugo izdanje najveće konferencije o poslovnoj primjeni umjetne inteligencije – AI2FUTURE

Druga konferencija o poslovnoj primjeni umjetne inteligencije – AI2Future, održava se u Zagrebu, od 11. – 12. listopada 2018. u organizaciji AlgebraLAB-a, DRAP.ai i EVENTE01

Ulaganja u područje umjetne inteligencije nezaustavljivo rastu. Vodeće svjetske kompanije (IBM, Microsoft, Google, Apple, Facebook ...) ulažu ogromne resurse u razvoj želeći osigurati strateške poziciji u ovom tehnološkom području. S razlogom jer će umjetna inteligencija promijeniti način na koji radimo i živimo. Nije više pitanje kada početi razvijati i primjenjivati AI tehnologiju kao dio poslovnih modela već što učiniti kako bi to pokrenuli što prije.

Ovogodišnju konferenciju obilježit će vrlo atraktivni i zanimljivi stručnjaci s ovog područja i znatno veći broj sudionika u odnosu na prvu. Listu predavača predvodi Ramanathan Srinivasan, suosnivač tvrtke ZASTI.ai iz Indije koja funkcionira kao AI platforma za predikciju rizika i poboljšanje poslovne aktivnosti u područjima avio-industrije, zdravstva, osiguranja i sigurnosti. Osvajači su prestižnih natječaja, a jedni su od svega par startupa koji su ušli u akceleracijski program Airbus BizLaba. Vrlo važno područje AI etike predstavit će profesorica Virginia Dignum koja predaje Social Artificial Intelligence na Delft University of Technology u Nizozemskoj dok će najnovija istraživanja s NLP područja te kako ih pretočiti u poslovni projekt kroz prezentaciju istaknuti Roman Klinger profesor na Institute for Natural Language Processing, Uni of Stuttgart.