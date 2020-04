Karijera u kojoj zarađujete za život igrajući videoigre mnogima zvuči predobro da bi bila istinita. Kako bismo dobili bolji uvid u svijet kompetitivnog gejminga, razmijenili smo nekoliko riječi s najvećim hrvatskim esportašem, dvadesetdvogodišnjim Lukom Perkzom Perkovićem iz G2 Esportsa

Kako bismo dobili bolji uvid u svijet kompetitivnog gejminga, uhvatili smo priliku i priupitali o tome osobu koja je na 'prvim linijama' globalnog esporta već godinama - profesionalnog igrača League of Legendsa i pripadnika europske kompetitivne skupine G2 Esports, viceprvaka prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u toj popularnoj igri - Luku Perkza Perkovića .

'Za dolazak na ovako visoku poziciju u globalnim esportovima nedvojbeno treba puno truda i strpljenja. Osjećaj da bi mi gejming mogao postati životnim zvanjem prvi sam put dobio u 2015. godini . Bili smo dosta uspješan amaterski tim i ja sam bio jedan od najboljih igrača u amaterskoj ligi, tako da sam tada znao da je to nešto što bih mogao 'ganjati' dalje', komentirao je naš sugovornik.

Kako bi ovome doskočili, mnogi timovi idu dalje od komunikacije koju naglašava Perković. 'Neki timovi čak imaju sportske psihologe, no valja voditi računa o tome da je ovo mlada industrija pa nije tako razgrađena . Štoviše, jako puno razgovaramo o svojim problemima i rješavanju tih problema.'

Vrlo važan dio kompetitivnog grupnog sporta poput League of Legendsa je i suradnja među predstavnicima momčadi. League od igrača traži suradnju u najstresnijim situacijama, po kojima je igra naširoko poznata. Međusobno optuživanje za pogrešan potres ne dolazi u obzir. 'Momčad smo od pet igrača, ali igramo kao jedno tijelo. Moraš znati kako razmišljaju druge osobe u tvom timu, kako one prilaze situacijama i kako reagiraju na njih', naglasio je Perkz.

Prilagodba na život u svijetu natjecateljskog gejminga prilično je neobičan proces. 'Trebalo je puno godina da naučim živjeti ovako, a još danas nije mi uvijek sve u ravnoteži. To je najteži dio moje karijere - teško se isključiti i maknuti od igre. Postoji način, ali on je u ravnoteži - znati što učiniti u kojem trenutku!'

Situaciji nimalo ne pomaže ni činjenica da je League tamo najveći sport, dok '...u europskim zemljama još uvijek dominiraju tradicionalni sportovi. Uz to sve dolazi ogromna financijska potpora te imaju bolju infrastrukturu od drugih timova'.

Budućnost esportova

Nakon što uz malo sreće nadvladamo epidemiju i dovedemo svijet u kakvu-takvu normalu, stići će i vrijeme o razmišljanju o budućnosti esportskih natjecanja. Perković o toj temi, njegovim riječima, ne razmišlja baš previše, no uvjeren je da će stil igre i način pristupa esportovima krenuti u smjeru Kine. 'U njoj većina timova ima svoje arene i putuje se po cijeloj Kini za home away mečeve', kaže. Uvjeren je da će u jednom trenu elektronički sportovi i na teritoriju EU-a privući puno više reklama i sponzora, no valja biti realan i razmišljati u skladu s vremenima, zaključio je naš sugovornik.