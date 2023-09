Djeca su sve izloženija nasilju na internetu: Evo kako HT i ERF tome staju na kraj

Školarci su se vratili u klupe, spremni za nova znanja i iskustva, no sve to u drugačijim vremenima od onih u kojima su odrastali njihovi roditelji – okruženi su tehnologijom i žive između stvarnog i digitalnog svijeta koji, unatoč mnogim prednostima, donosi puno izazova i opasnosti, od društvenih mreža do svijeta igara