Deset uređaja koji su obilježili najveći europski tech sajam

Zanimljiviji proizvodi predstavljeniove godine na sajmu IFA kreću se od kategorija mobilnih uređaja do bijele tehnike.

HONOR MAGIC V2

Do kraja godine HONOR će lansirati sklopivi telefon Magic V2 i na hrvatskom tržištu. Magic V2 težak je samo 231 gram i debljine samo 9,9 mm kad je sklopljen. U načinu rada za telefon ili tablet (s OLED zaslonima), korisnici mogu uživati u glatkoj grafici i videu zahvaljujući brzini osvježavanja do 120 Hz. Ispod haube nalazi se Snapdragon 8 Gen 2 procesor i 16 GB RAM-a s opcijama za 256, 512 GB ili 1 TB pohrane. Osim toga, Honor Magic V2 ima trostruki niz stražnjih kamera: ultrawide i široke kamere od 50 MP zaokružene su telefoto kamerom od 20 MP (s do 40 puta digitalnim zoomom).