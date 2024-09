CEZIH bi od listopada trebao raditi bez zastoja

Provedena je migracija CEZIH-a u Centar dijeljenih usluga (CDU), čiji je nositelj HZZO, a sve kako bi se omogućio brz, efikasan i neometan rad tog sustava. S obzirom na složenost modernizacije, tijekom navedenih radova dolazilo je do poteškoća u radu CEZIH-a te povremenih nedostupnosti, navodi u priopćenju Ministarstvo zdravstva.

Ministar Beroš uputio je apel najvećoj hrvatskoj IT tvrtki Ericssonu Nikola Tesla (ENT) da se radovi na sustavu zaključe u dogovorenom roku. Iz ENT-a poručuju da je projekt trenutno u fazi optimizacije rada na novoj platformi što će potrajati do početka listopada, nakon čega do kraja godine slijedi faza monitoringa.

Bernard Gršić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, također je povrdio da je sustav migriran, a u procesu je optimizacija na novu okolinu.

'Podaci o broju korisnika sustava kojih je više od 25.000 (liječnici primarne zaštite, SKZZ liječnici, liječnici u bolnicama, ljekarnici, laboratoriji, administratori, medicinske sestre, djelatnici zavoda za javno zdravstvo,…) koji svakodnevno rade u sustavu, više od 70 milijuna izdanih recepata i 15 milijuna izdanih e-uputnica godišnje, te 1,2 milijuna korisnika Portala zdravlja govore o tome da je CEZIH jedan od najvećih, najkompleksnijih i najosjetljivijih dijelova državne informacijske infrastrukture', istaknuo je Gršić.

Ministarstvo zdravstva napominje kako je u više navrata isticalo da je ovaj digitalni sustav daleko kompleksniji od svih postojećih digitalnih sustava u Hrvatskoj, te ga je stoga neprimjereno uspoređivati s ostalima.