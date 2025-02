Britanske novine osvanule s posebnim omotima: 'Hoće li vlada to doista napraviti?'

Britanska vlada uputila je u javnu raspravu prijedloge o mogućim izuzećima u zaštiti autorskih prava za obuku modela umjetne inteligencije. Tehnološke tvrtke mogle bi tako koristiti sadržaj autora i izdavača, zaštićen autorskim pravima, bez naknade i pribavljanja dozvole.

Izdavači su, u organizaciji Udruženja novinskih medija (NMA), odgovorili kampanjom 'Make It Fair'. Izdanja Daily Expressa, Daily Maila, The Mirrora, Daily Stara, The Papera, The Suna i The Timesa i niza regionalnih listova stigla su tako u utorak na kioske u posebnim omotima, s otisnutom kritikom vladinih prijedloga.